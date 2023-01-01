كيب لاوي إلى ليرة تركية

تحويل LAK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
1.36 try

1.00000 LAK = 0.00136 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 18:59 UTC
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LAK إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.6351.436531.661240.963818.3168
1GBP1.152811.22925102.1751.655981.915021.1110721.115
1USD0.937750.813504183.121.347151.557880.9038517.1771
1INR0.01128220.009787110.012030810.01620730.01874250.0108740.206654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / ليرة تركية
1 LAK0.00136 TRY
5 LAK0.00680 TRY
10 LAK0.01359 TRY
20 LAK0.02718 TRY
50 LAK0.06795 TRY
100 LAK0.13590 TRY
250 LAK0.33976 TRY
500 LAK0.67951 TRY
1000 LAK1.35902 TRY
2000 LAK2.71804 TRY
5000 LAK6.79510 TRY
10000 LAK13.59020 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / كيب لاوسي
1 TRY735.82300 LAK
5 TRY3679.11500 LAK
10 TRY7358.23000 LAK
20 TRY14716.46000 LAK
50 TRY36791.15000 LAK
100 TRY73582.30000 LAK
250 TRY183955.75000 LAK
500 TRY367911.50000 LAK
1000 TRY735823.00000 LAK
2000 TRY1471646.00000 LAK
5000 TRY3679115.00000 LAK
10000 TRY7358230.00000 LAK