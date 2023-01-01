كيب لاوي إلى ليرة تركية
تحويل LAK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كيب لاوي إلى ليرة تركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for كيب لاويان
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ليرة تركية / كيب لاوسي
|1 TRY
|735.82300 LAK
|5 TRY
|3679.11500 LAK
|10 TRY
|7358.23000 LAK
|20 TRY
|14716.46000 LAK
|50 TRY
|36791.15000 LAK
|100 TRY
|73582.30000 LAK
|250 TRY
|183955.75000 LAK
|500 TRY
|367911.50000 LAK
|1000 TRY
|735823.00000 LAK
|2000 TRY
|1471646.00000 LAK
|5000 TRY
|3679115.00000 LAK
|10000 TRY
|7358230.00000 LAK