كيب لاوي إلى دينار بحريني

تحويل LAK إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.019 bhd

1.00000 LAK = 0.00002 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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LAK إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.066788.66411.436361.660750.963818.3247
1GBP1.1526711.2296102.2041.655721.914371.1109421.1232
1USD0.937450.813273183.121.346551.55690.903517.1789
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620010.01873080.01086980.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / Bahraini Dinar
1 LAK0.00002 BHD
5 LAK0.00009 BHD
10 LAK0.00019 BHD
20 LAK0.00038 BHD
50 LAK0.00094 BHD
100 LAK0.00189 BHD
250 LAK0.00472 BHD
500 LAK0.00945 BHD
1000 LAK0.01889 BHD
2000 LAK0.03778 BHD
5000 LAK0.09445 BHD
10000 LAK0.18891 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / كيب لاوسي
1 BHD52935.20000 LAK
5 BHD264676.00000 LAK
10 BHD529352.00000 LAK
20 BHD1058704.00000 LAK
50 BHD2646760.00000 LAK
100 BHD5293520.00000 LAK
250 BHD13233800.00000 LAK
500 BHD26467600.00000 LAK
1000 BHD52935200.00000 LAK
2000 BHD105870400.00000 LAK
5000 BHD264676000.00000 LAK
10000 BHD529352000.00000 LAK