500 دينار بحريني إلى كيب لاوي

تحويل BHD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bhd
٢٦٬١١٧٬٣٥٠ lak

1.00000 BHD = 52234.70000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:7 UTC
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BHD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / كيب لاوسي
1 BHD52234.70000 LAK
5 BHD261173.50000 LAK
10 BHD522347.00000 LAK
20 BHD1044694.00000 LAK
50 BHD2611735.00000 LAK
100 BHD5223470.00000 LAK
250 BHD13058675.00000 LAK
500 BHD26117350.00000 LAK
1000 BHD52234700.00000 LAK
2000 BHD104469400.00000 LAK
5000 BHD261173500.00000 LAK
10000 BHD522347000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Bahraini Dinar
1 LAK0.00002 BHD
5 LAK0.00010 BHD
10 LAK0.00019 BHD
20 LAK0.00038 BHD
50 LAK0.00096 BHD
100 LAK0.00191 BHD
250 LAK0.00479 BHD
500 LAK0.00957 BHD
1000 LAK0.01914 BHD
2000 LAK0.03829 BHD
5000 LAK0.09572 BHD
10000 LAK0.19144 BHD