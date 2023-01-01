كيب لاوي إلى روبية موريشية

تحويل LAK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
2.24 mur

1.00000 LAK = 0.00224 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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LAK إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066688.65581.436661.66150.96418.3242
1GBP1.152611.22935102.1841.655871.915021.1111121.1202
1USD0.937550.813438183.121.346951.557750.9037517.18
1INR0.01127960.009786310.012030810.01620490.0187410.01087280.206689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / Mauritian Rupee
1 LAK0.00224 MUR
5 LAK0.01119 MUR
10 LAK0.02238 MUR
20 LAK0.04475 MUR
50 LAK0.11188 MUR
100 LAK0.22375 MUR
250 LAK0.55938 MUR
500 LAK1.11877 MUR
1000 LAK2.23753 MUR
2000 LAK4.47506 MUR
5000 LAK11.18765 MUR
10000 LAK22.37530 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / كيب لاوسي
1 MUR446.92000 LAK
5 MUR2234.60000 LAK
10 MUR4469.20000 LAK
20 MUR8938.40000 LAK
50 MUR22346.00000 LAK
100 MUR44692.00000 LAK
250 MUR111730.00000 LAK
500 MUR223460.00000 LAK
1000 MUR446920.00000 LAK
2000 MUR893840.00000 LAK
5000 MUR2234600.00000 LAK
10000 MUR4469200.00000 LAK