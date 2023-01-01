Лаосские кипы в маврикийские рупии
Сконвертируйте LAK в MUR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LAK к MUR
1 LAK = 0.00229 MUR
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Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Лаосский кип
|1 MUR
|437.40300 LAK
|5 MUR
|2187.01500 LAK
|10 MUR
|4374.03000 LAK
|20 MUR
|8748.06000 LAK
|50 MUR
|21870.15000 LAK
|100 MUR
|43740.30000 LAK
|250 MUR
|109350.75000 LAK
|500 MUR
|218701.50000 LAK
|1000 MUR
|437403.00000 LAK
|2000 MUR
|874806.00000 LAK
|5000 MUR
|2187015.00000 LAK
|10000 MUR
|4374030.00000 LAK