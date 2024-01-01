5 маврикийских рупий в лаосские кипы
Сконвертируйте MUR в LAK по реальному обменному курсу
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|1 MUR в LAK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|475,6710
|475,6710
|Низкий
|449,9670
|448,7660
|В среднем
|462,2256
|458,9944
|Изменить
|3.44%
|5.53%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к LAK
За последние 30 дней максимальный курс MUR к LAK составил 475,6710, а минимальный — 449,9670. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 462,2256. Изменение курса MUR к LAK в процентном соотношении составило 3.44.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к LAK составил 475,6710, а минимальный — 448,7660. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 458,9944. Изменение курса MUR к LAK в процентном соотношении составило 5.53.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в лаосские кипы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Лаосский кип
|1 MUR
|474,24900 LAK
|5 MUR
|2 371,24500 LAK
|10 MUR
|4 742,49000 LAK
|20 MUR
|9 484,98000 LAK
|50 MUR
|23 712,45000 LAK
|100 MUR
|47 424,90000 LAK
|250 MUR
|118 562,25000 LAK
|500 MUR
|237 124,50000 LAK
|1000 MUR
|474 249,00000 LAK
|2000 MUR
|948 498,00000 LAK
|5000 MUR
|2 371 245,00000 LAK
|10000 MUR
|4 742 490,00000 LAK