Laos kipinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile LAK → MUR çevirin

1.000 lak
2,22 mur

1.00000 LAK = 0.00222 MUR

09:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544751.073189.11541.452761.651810.9481418.3151
1 GBP1.1703111.25585104.2921.700171.933121.1096221.4342
1 USD0.93190.796273183.04481.35381.539290.8835517.0675
1 INR0.01122140.009588480.012041710.0163020.01853570.01063940.205522

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Mauritius Rupisi
1 LAK0.00222 MUR
5 LAK0.01111 MUR
10 LAK0.02221 MUR
20 LAK0.04442 MUR
50 LAK0.11106 MUR
100 LAK0.22212 MUR
250 LAK0.55530 MUR
500 LAK1.11061 MUR
1000 LAK2.22121 MUR
2000 LAK4.44242 MUR
5000 LAK11.10605 MUR
10000 LAK22.21210 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Laos Kipi
1 MUR450.20400 LAK
5 MUR2251.02000 LAK
10 MUR4502.04000 LAK
20 MUR9004.08000 LAK
50 MUR22510.20000 LAK
100 MUR45020.40000 LAK
250 MUR112551.00000 LAK
500 MUR225102.00000 LAK
1000 MUR450204.00000 LAK
2000 MUR900408.00000 LAK
5000 MUR2251020.00000 LAK
10000 MUR4502040.00000 LAK