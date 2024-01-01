500 Laos kipinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile LAK → MUR çevirin

1.000₭ LAK = 0.002150₨ MUR

03:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 LAK → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00210.0021
Düşük0.00210.0021
Ortalama0.00210.0021
Değişim1.45%3.07%
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1 LAK → MUR istatistikleri

LAK → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0021, en düşük 0.0021 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0021 oldu. LAK → MUR kurundaki değişiklik 1.45 değerindeydi.

LAK → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0021, en düşük 0.0021 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0021 oldu. LAK → MUR kurundaki değişiklik 3.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.94850.7914521.544761.4075518.125384.4311.34195
1 EUR1.0542510.8344051.628561.4839119.108689.01141.41475
1 GBP1.26351.1984611.95181.7784422.9013106.6791.69555
1 AUD0.647350.6140380.51234710.91117711.733454.65640.868711

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Mauritius Rupisi
1 LAK0.00215 MUR
5 LAK0.01075 MUR
10 LAK0.02150 MUR
20 LAK0.04300 MUR
50 LAK0.10749 MUR
100 LAK0.21499 MUR
250 LAK0.53747 MUR
500 LAK1.07494 MUR
1000 LAK2.14989 MUR
2000 LAK4.29978 MUR
5000 LAK10.74945 MUR
10000 LAK21.49890 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Laos Kipi
1 MUR465.14000 LAK
5 MUR2325.70000 LAK
10 MUR4651.40000 LAK
20 MUR9302.80000 LAK
50 MUR23257.00000 LAK
100 MUR46514.00000 LAK
250 MUR116285.00000 LAK
500 MUR232570.00000 LAK
1000 MUR465140.00000 LAK
2000 MUR930280.00000 LAK
5000 MUR2325700.00000 LAK
10000 MUR4651400.00000 LAK