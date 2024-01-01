10 روبية موريشية إلى كيب لاوي

تحويل MUR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
4,504.72 lak

1.00000 MUR = 450.47200 LAK

Mid-market exchange rate at 20:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / كيب لاوسي
1 MUR450.47200 LAK
5 MUR2252.36000 LAK
10 MUR4504.72000 LAK
20 MUR9009.44000 LAK
50 MUR22523.60000 LAK
100 MUR45047.20000 LAK
250 MUR112618.00000 LAK
500 MUR225236.00000 LAK
1000 MUR450472.00000 LAK
2000 MUR900944.00000 LAK
5000 MUR2252360.00000 LAK
10000 MUR4504720.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Mauritian Rupee
1 LAK0.00222 MUR
5 LAK0.01110 MUR
10 LAK0.02220 MUR
20 LAK0.04440 MUR
50 LAK0.11099 MUR
100 LAK0.22199 MUR
250 LAK0.55497 MUR
500 LAK1.10995 MUR
1000 LAK2.21990 MUR
2000 LAK4.43980 MUR
5000 LAK11.09950 MUR
10000 LAK22.19900 MUR