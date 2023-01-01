كيب لاوي إلى نيراس نيجيري

تحويل LAK إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٣٨٫٦٢ ngn

1.00000 LAK = 0.03862 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:55 UTC
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LAK إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436791.66140.9640518.3257
1GBP1.152611.2296102.2041.656211.915121.1111721.1243
1USD0.937450.813273183.121.346951.557510.9036517.1798
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620490.01873810.01087160.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

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LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / النيرة النيجيرية
1 LAK0.03862 NGN
5 LAK0.19310 NGN
10 LAK0.38620 NGN
20 LAK0.77240 NGN
50 LAK1.93100 NGN
100 LAK3.86200 NGN
250 LAK9.65500 NGN
500 LAK19.31000 NGN
1000 LAK38.62000 NGN
2000 LAK77.24000 NGN
5000 LAK193.10000 NGN
10000 LAK386.20000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / كيب لاوسي
1 NGN25.89330 LAK
5 NGN129.46650 LAK
10 NGN258.93300 LAK
20 NGN517.86600 LAK
50 NGN1294.66500 LAK
100 NGN2589.33000 LAK
250 NGN6473.32500 LAK
500 NGN12946.65000 LAK
1000 NGN25893.30000 LAK
2000 NGN51786.60000 LAK
5000 NGN129466.50000 LAK
10000 NGN258933.00000 LAK