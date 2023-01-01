كيب لاوي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل LAK إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٣١ xof

1.00000 LAK = 0.03088 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LAK إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.6351.436531.661240.963818.3168
1GBP1.152811.22925102.1751.655981.915021.1110721.115
1USD0.937750.813504183.121.347151.557880.9038517.1771
1INR0.01128220.009787110.012030810.01620730.01874250.0108740.206654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 LAK0.03088 XOF
5 LAK0.15441 XOF
10 LAK0.30882 XOF
20 LAK0.61764 XOF
50 LAK1.54410 XOF
100 LAK3.08820 XOF
250 LAK7.72050 XOF
500 LAK15.44100 XOF
1000 LAK30.88200 XOF
2000 LAK61.76400 XOF
5000 LAK154.41000 XOF
10000 LAK308.82000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / كيب لاوسي
1 XOF32.38130 LAK
5 XOF161.90650 LAK
10 XOF323.81300 LAK
20 XOF647.62600 LAK
50 XOF1619.06500 LAK
100 XOF3238.13000 LAK
250 XOF8095.32500 LAK
500 XOF16190.65000 LAK
1000 XOF32381.30000 LAK
2000 XOF64762.60000 LAK
5000 XOF161906.50000 LAK
10000 XOF323813.00000 LAK