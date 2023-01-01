10 آلاف فرنك غرب إفريقي إلى كيب لاوي

تحويل XOF إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

10000 xof
338123 lak

1.00000 XOF = 33.81230 LAK

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.085290.27341.484771.666850.963118.7743
1 GBP1.1444311.24195103.3131.699241.907611.102221.4861
1 USD0.92150.805185183.1861.36821.535980.887517.3003
1 INR0.01107750.009679340.012021310.01644750.01846440.01066890.207971

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / كيب لاوسي
1 XOF33.81230 LAK
5 XOF169.06150 LAK
10 XOF338.12300 LAK
20 XOF676.24600 LAK
50 XOF1690.61500 LAK
100 XOF3381.23000 LAK
250 XOF8453.07500 LAK
500 XOF16906.15000 LAK
1000 XOF33812.30000 LAK
2000 XOF67624.60000 LAK
5000 XOF169061.50000 LAK
10000 XOF338123.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 LAK0.02958 XOF
5 LAK0.14788 XOF
10 LAK0.29575 XOF
20 LAK0.59150 XOF
50 LAK1.47875 XOF
100 LAK2.95750 XOF
250 LAK7.39375 XOF
500 LAK14.78750 XOF
1000 LAK29.57500 XOF
2000 LAK59.15000 XOF
5000 LAK147.87500 XOF
10000 LAK295.75000 XOF