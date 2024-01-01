Laos kipinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LAK → XOF çevirin

1.000 lak
29 xof

1.00000 LAK = 0.02930 XOF

10:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547451.073389.12411.452871.651610.94818518.3148
1 GBP1.1699411.25565104.2661.699711.932221.1093221.4264
1 USD0.93170.7964183.03751.353651.538820.8834517.064
1 INR0.01122030.009590850.012042710.01630170.01853160.01063920.205498

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / CFA Frangı BCEAO
1 LAK0.02930 XOF
5 LAK0.14649 XOF
10 LAK0.29298 XOF
20 LAK0.58595 XOF
50 LAK1.46488 XOF
100 LAK2.92977 XOF
250 LAK7.32442 XOF
500 LAK14.64885 XOF
1000 LAK29.29770 XOF
2000 LAK58.59540 XOF
5000 LAK146.48850 XOF
10000 LAK292.97700 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Laos Kipi
1 XOF34.13240 LAK
5 XOF170.66200 LAK
10 XOF341.32400 LAK
20 XOF682.64800 LAK
50 XOF1706.62000 LAK
100 XOF3413.24000 LAK
250 XOF8533.10000 LAK
500 XOF17066.20000 LAK
1000 XOF34132.40000 LAK
2000 XOF68264.80000 LAK
5000 XOF170662.00000 LAK
10000 XOF341324.00000 LAK