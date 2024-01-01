5.000 Laos kipinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LAK → XOF çevirin

1,000₭ LAK = 0,02837CFA XOF

03:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XOF
1 LAK → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02840,0284
Düşük0,02730,0265
Ortalama0,02780,0272
Değişim3.08%6.53%
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1 LAK → XOF istatistikleri

LAK → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0284, en düşük 0,0273 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0278 oldu. LAK → XOF kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

LAK → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0284, en düşük 0,0265 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0272 oldu. LAK → XOF kurundaki değişiklik 6.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,950,7921,5471,40918,1484,3851,343
1 EUR1,05310,8341,6291,48419,10288,8621,414
1 GBP1,2621,19911,9531,77822,895106,5071,695
1 AUD0,6460,6140,51210,9111,72354,5340,868

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / CFA Frangı BCEAO
1 LAK0,02837 XOF
5 LAK0,14184 XOF
10 LAK0,28368 XOF
20 LAK0,56736 XOF
50 LAK1,41841 XOF
100 LAK2,83682 XOF
250 LAK7,09205 XOF
500 LAK14,18410 XOF
1000 LAK28,36820 XOF
2000 LAK56,73640 XOF
5000 LAK141,84100 XOF
10000 LAK283,68200 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Laos Kipi
1 XOF35,25080 LAK
5 XOF176,25400 LAK
10 XOF352,50800 LAK
20 XOF705,01600 LAK
50 XOF1.762,54000 LAK
100 XOF3.525,08000 LAK
250 XOF8.812,70000 LAK
500 XOF17.625,40000 LAK
1000 XOF35.250,80000 LAK
2000 XOF70.501,60000 LAK
5000 XOF176.254,00000 LAK
10000 XOF352.508,00000 LAK