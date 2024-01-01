10 CFA Frangı BCEAO'dan Laos kipine

Reel döviz kuru ile XOF → LAK çevirin

1,000CFA XOF = 35,34₭ LAK

11:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 XOF → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek36,563337,7477
Düşük35,237235,2372
Ortalama35,955436,7865
Değişim-2.76%-6.16%
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1 XOF → LAK istatistikleri

XOF → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,5633, en düşük 35,2372 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,9554 oldu. XOF → LAK kurundaki değişiklik -2.76 değerindeydi.

XOF → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 37,7477, en düşük 35,2372 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,7865 oldu. XOF → LAK kurundaki değişiklik -6.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9961,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1971,94512,6311,6932.179,89
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.230,67
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,5551,4151.821,74

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Laos Kipi
1 XOF35,33680 LAK
5 XOF176,68400 LAK
10 XOF353,36800 LAK
20 XOF706,73600 LAK
50 XOF1.766,84000 LAK
100 XOF3.533,68000 LAK
250 XOF8.834,20000 LAK
500 XOF17.668,40000 LAK
1000 XOF35.336,80000 LAK
2000 XOF70.673,60000 LAK
5000 XOF176.684,00000 LAK
10000 XOF353.368,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / CFA Frangı BCEAO
1 LAK0,02830 XOF
5 LAK0,14150 XOF
10 LAK0,28299 XOF
20 LAK0,56598 XOF
50 LAK1,41496 XOF
100 LAK2,82991 XOF
250 LAK7,07478 XOF
500 LAK14,14955 XOF
1000 LAK28,29910 XOF
2000 LAK56,59820 XOF
5000 LAK141,49550 XOF
10000 LAK282,99100 XOF