Лаосский кип (LAK)
Название валюты
Лаосский кип
Символ валюты
₭
Обменный курс для LAK
|USD
|EUR
|GBP
|AUD
|CAD
|ZAR
|INR
|SGD
|Из LAK
|0.00005
|0.00004
|0.00003
|0.00007
|0.00006
|0.00082
|0.00378
|0.00006
|В LAK
|22141.40000
|24180.60000
|28734.00000
|14908.90000
|16181.10000
|1217.25000
|264.74400
|16504.30000
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