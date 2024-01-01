Лаосский кип (LAK)

Название валюты

Лаосский кип

Обменный курс для LAK

 USD EUR GBP AUD CAD ZAR INR SGD
Из LAK0.00005 0.00004 0.00003 0.00007 0.00006 0.00082 0.00378 0.00006
В LAK22141.40000 24180.60000 28734.00000 14908.90000 16181.10000 1217.25000 264.74400 16504.30000

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