Лаосские кипы в иорданские динары

Сконвертируйте LAK в JOD по реальному обменному курсу

1000 lak
0.036 jod

1.00000 LAK = 0.00004 JOD

Среднерыночный курс в 20:52 UTC
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График изменения обменного курса LAK к JOD

1 мин. назад 1 LAK → 0 JOD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075989.14911.457841.67390.958818.5302
1GBP1.1614411.2496103.5421.693211.944151.1135921.5219
1USD0.929450.800256182.861.3551.555810.891217.223
1INR0.01121720.009657930.012068510.01635290.01877640.01075550.207857

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Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for лаосский кип

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Обменные курсы Лаосский кип / Иорданский динар
1 LAK0.00004 JOD
5 LAK0.00018 JOD
10 LAK0.00036 JOD
20 LAK0.00072 JOD
50 LAK0.00180 JOD
100 LAK0.00359 JOD
250 LAK0.00898 JOD
500 LAK0.01796 JOD
1000 LAK0.03592 JOD
2000 LAK0.07183 JOD
5000 LAK0.17958 JOD
10000 LAK0.35917 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Лаосский кип
1 JOD27842.00000 LAK
5 JOD139210.00000 LAK
10 JOD278420.00000 LAK
20 JOD556840.00000 LAK
50 JOD1392100.00000 LAK
100 JOD2784200.00000 LAK
250 JOD6960500.00000 LAK
500 JOD13921000.00000 LAK
1000 JOD27842000.00000 LAK
2000 JOD55684000.00000 LAK
5000 JOD139210000.00000 LAK
10000 JOD278420000.00000 LAK