Laos kipinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile LAK → JOD çevirin

1.000 lak
0,034 jod

1.00000 LAK = 0.00003 JOD

10:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.0732589.12421.452911.652040.9480418.3143
1 GBP1.1700811.25575104.2791.699971.932961.1092821.4285
1 USD0.931750.796337183.04141.353751.539290.8833517.0643
1 INR0.01122030.009589640.012042210.01630210.01853640.01063750.205491

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Laos kipinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Ürdün Dinarı
1 LAK0.00003 JOD
5 LAK0.00017 JOD
10 LAK0.00034 JOD
20 LAK0.00068 JOD
50 LAK0.00170 JOD
100 LAK0.00340 JOD
250 LAK0.00850 JOD
500 LAK0.01700 JOD
1000 LAK0.03401 JOD
2000 LAK0.06801 JOD
5000 LAK0.17004 JOD
10000 LAK0.34007 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Laos Kipi
1 JOD29405.70000 LAK
5 JOD147028.50000 LAK
10 JOD294057.00000 LAK
20 JOD588114.00000 LAK
50 JOD1470285.00000 LAK
100 JOD2940570.00000 LAK
250 JOD7351425.00000 LAK
500 JOD14702850.00000 LAK
1000 JOD29405700.00000 LAK
2000 JOD58811400.00000 LAK
5000 JOD147028500.00000 LAK
10000 JOD294057000.00000 LAK