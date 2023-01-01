1 лаосский кип в иорданские динары
Сконвертируйте LAK в JOD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LAK к JOD
1 LAK = 0.00004 JOD
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Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в иорданские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Иорданский динар / Лаосский кип
|1 JOD
|28055.00000 LAK
|5 JOD
|140275.00000 LAK
|10 JOD
|280550.00000 LAK
|20 JOD
|561100.00000 LAK
|50 JOD
|1402750.00000 LAK
|100 JOD
|2805500.00000 LAK
|250 JOD
|7013750.00000 LAK
|500 JOD
|14027500.00000 LAK
|1000 JOD
|28055000.00000 LAK
|2000 JOD
|56110000.00000 LAK
|5000 JOD
|140275000.00000 LAK
|10000 JOD
|280550000.00000 LAK