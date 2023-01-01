كيب لاوي إلى فرنك سويسري

تحويل LAK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
6 xpf

1.00000 LAK = 0.00561 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:56 UTC
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LAK إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.6351.436531.661240.963818.3168
1GBP1.152811.22925102.1751.655981.915021.1110721.115
1USD0.937750.813504183.121.347151.557880.9038517.1771
1INR0.01128220.009787110.012030810.01620730.01874250.0108740.206654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / فرنك الـ CFP
1 LAK0.00561 XPF
5 LAK0.02807 XPF
10 LAK0.05615 XPF
20 LAK0.11230 XPF
50 LAK0.28074 XPF
100 LAK0.56149 XPF
250 LAK1.40372 XPF
500 LAK2.80744 XPF
1000 LAK5.61488 XPF
2000 LAK11.22976 XPF
5000 LAK28.07440 XPF
10000 LAK56.14880 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / كيب لاوسي
1 XPF178.09800 LAK
5 XPF890.49000 LAK
10 XPF1780.98000 LAK
20 XPF3561.96000 LAK
50 XPF8904.90000 LAK
100 XPF17809.80000 LAK
250 XPF44524.50000 LAK
500 XPF89049.00000 LAK
1000 XPF178098.00000 LAK
2000 XPF356196.00000 LAK
5000 XPF890490.00000 LAK
10000 XPF1780980.00000 LAK