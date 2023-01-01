كيب لاوي إلى وون كوري جنوبي

تحويل LAK إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
67 krw

1.00000 LAK = 0.06717 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 18:51 UTC
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LAK إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066788.66411.436741.66140.9639518.3269
1GBP1.1524711.22945102.1921.655951.914881.1109321.1231
1USD0.937450.813372183.121.34691.557510.9036517.1809
1INR0.01127850.009785510.012030810.01620430.01873810.01087160.2067

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

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LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

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LAK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / وون كوريا الجنوبية
1 LAK0.06717 KRW
5 LAK0.33587 KRW
10 LAK0.67174 KRW
20 LAK1.34347 KRW
50 LAK3.35868 KRW
100 LAK6.71736 KRW
250 LAK16.79340 KRW
500 LAK33.58680 KRW
1000 LAK67.17360 KRW
2000 LAK134.34720 KRW
5000 LAK335.86800 KRW
10000 LAK671.73600 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / كيب لاوسي
1 KRW14.88680 LAK
5 KRW74.43400 LAK
10 KRW148.86800 LAK
20 KRW297.73600 LAK
50 KRW744.34000 LAK
100 KRW1488.68000 LAK
250 KRW3721.70000 LAK
500 KRW7443.40000 LAK
1000 KRW14886.80000 LAK
2000 KRW29773.60000 LAK
5000 KRW74434.00000 LAK
10000 KRW148868.00000 LAK