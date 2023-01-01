كيب لاوي إلى تالا ساموي

تحويل LAK إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.14 wst

1.00000 LAK = 0.00014 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 18:58 UTC
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LAK إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.62251.436281.661140.963718.3167
1GBP1.1527411.22895102.151.655521.91471.1108921.1126
1USD0.93790.813703183.121.34711.5580.903917.1794
1INR0.01128380.009789490.012030810.01620670.01874390.01087460.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل كيب لاوسي / Samoan Tala
1 LAK0.00014 WST
5 LAK0.00068 WST
10 LAK0.00135 WST
20 LAK0.00271 WST
50 LAK0.00677 WST
100 LAK0.01354 WST
250 LAK0.03386 WST
500 LAK0.06772 WST
1000 LAK0.13544 WST
2000 LAK0.27088 WST
5000 LAK0.67720 WST
10000 LAK1.35440 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / كيب لاوسي
1 WST7383.35000 LAK
5 WST36916.75000 LAK
10 WST73833.50000 LAK
20 WST147667.00000 LAK
50 WST369167.50000 LAK
100 WST738335.00000 LAK
250 WST1845837.50000 LAK
500 WST3691675.00000 LAK
1000 WST7383350.00000 LAK
2000 WST14766700.00000 LAK
5000 WST36916750.00000 LAK
10000 WST73833500.00000 LAK