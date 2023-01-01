كيب لاوي إلى فرنك سويسري

تحويل LAK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.05 chf

1.00000 LAK = 0.00005 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:46 UTC
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LAK إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436361.660880.9638518.3232
1GBP1.1527411.2296102.2041.655721.914521.1110721.1215
1USD0.937450.813273183.121.346551.557030.9035517.1775
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620010.01873230.01087040.206659

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / الفرنك السويسري
1 LAK0.00005 CHF
5 LAK0.00023 CHF
10 LAK0.00045 CHF
20 LAK0.00091 CHF
50 LAK0.00226 CHF
100 LAK0.00453 CHF
250 LAK0.01132 CHF
500 LAK0.02264 CHF
1000 LAK0.04528 CHF
2000 LAK0.09056 CHF
5000 LAK0.22640 CHF
10000 LAK0.45279 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / كيب لاوسي
1 CHF22085.10000 LAK
5 CHF110425.50000 LAK
10 CHF220851.00000 LAK
20 CHF441702.00000 LAK
50 CHF1104255.00000 LAK
100 CHF2208510.00000 LAK
250 CHF5521275.00000 LAK
500 CHF11042550.00000 LAK
1000 CHF22085100.00000 LAK
2000 CHF44170200.00000 LAK
5000 CHF110425500.00000 LAK
10000 CHF220851000.00000 LAK