Laos kipinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile LAK → CHF çevirin

1.000 lak
0,04 chf

1.00000 LAK = 0.00004 CHF

10:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854871.0734589.13671.453181.652350.9482918.3165
1 GBP1.1697711.25565104.2661.699841.932811.1092821.4254
1 USD0.931550.7964183.03761.353751.539290.8833517.0632
1 INR0.01121870.009590840.012042710.01630290.01853730.0106380.205488

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / İsviçre Frangı
1 LAK0.00004 CHF
5 LAK0.00021 CHF
10 LAK0.00042 CHF
20 LAK0.00085 CHF
50 LAK0.00212 CHF
100 LAK0.00423 CHF
250 LAK0.01059 CHF
500 LAK0.02117 CHF
1000 LAK0.04235 CHF
2000 LAK0.08469 CHF
5000 LAK0.21173 CHF
10000 LAK0.42346 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Laos Kipi
1 CHF23615.10000 LAK
5 CHF118075.50000 LAK
10 CHF236151.00000 LAK
20 CHF472302.00000 LAK
50 CHF1180755.00000 LAK
100 CHF2361510.00000 LAK
250 CHF5903775.00000 LAK
500 CHF11807550.00000 LAK
1000 CHF23615100.00000 LAK
2000 CHF47230200.00000 LAK
5000 CHF118075500.00000 LAK
10000 CHF236151000.00000 LAK