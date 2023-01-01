كيب لاوي إلى يوان صيني

تحويل LAK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٠٫٣٧ cny

1.00000 LAK = 0.00037 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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LAK إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436361.661140.9639518.3237
1GBP1.152611.22945102.1921.655521.914581.1110521.1194
1USD0.937450.813372183.121.346551.557270.9036517.1779
1INR0.01127850.009785510.012030810.01620010.01873520.01087160.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

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LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / Chinese Yuan RMB
1 LAK0.00037 CNY
5 LAK0.00183 CNY
10 LAK0.00366 CNY
20 LAK0.00732 CNY
50 LAK0.01831 CNY
100 LAK0.03662 CNY
250 LAK0.09155 CNY
500 LAK0.18311 CNY
1000 LAK0.36621 CNY
2000 LAK0.73243 CNY
5000 LAK1.83107 CNY
10000 LAK3.66214 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كيب لاوسي
1 CNY2730.64000 LAK
5 CNY13653.20000 LAK
10 CNY27306.40000 LAK
20 CNY54612.80000 LAK
50 CNY136532.00000 LAK
100 CNY273064.00000 LAK
250 CNY682660.00000 LAK
500 CNY1365320.00000 LAK
1000 CNY2730640.00000 LAK
2000 CNY5461280.00000 LAK
5000 CNY13653200.00000 LAK
10000 CNY27306400.00000 LAK