كيب لاوي إلى روبية باكستانية

تحويل LAK إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
14.66 pkr

1.00000 LAK = 0.01466 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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LAK إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.43661.661240.9639518.3224
1GBP1.1527411.2295102.1961.656011.914961.1111821.1207
1USD0.937550.813339183.121.34691.557510.9036517.1783
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620430.01873810.01087160.206669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

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LAK إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / Pakistani Rupee
1 LAK0.01466 PKR
5 LAK0.07332 PKR
10 LAK0.14663 PKR
20 LAK0.29326 PKR
50 LAK0.73315 PKR
100 LAK1.46630 PKR
250 LAK3.66575 PKR
500 LAK7.33150 PKR
1000 LAK14.66300 PKR
2000 LAK29.32600 PKR
5000 LAK73.31500 PKR
10000 LAK146.63000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / كيب لاوسي
1 PKR68.19890 LAK
5 PKR340.99450 LAK
10 PKR681.98900 LAK
20 PKR1363.97800 LAK
50 PKR3409.94500 LAK
100 PKR6819.89000 LAK
250 PKR17049.72500 LAK
500 PKR34099.45000 LAK
1000 PKR68198.90000 LAK
2000 PKR136397.80000 LAK
5000 PKR340994.50000 LAK
10000 PKR681989.00000 LAK