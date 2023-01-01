5 روبية باكستانية إلى كيب لاوي

تحويل PKR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

٥ pkr
٣٦٤٫٤٧ lak

1.00000 PKR = 72.89410 LAK

Mid-market exchange rate at 02:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.073589.26691.46571.648620.963418.7323
1GBP1.1527411.23745102.91.689551.900411.1105521.5931
1USD0.931550.808113183.1551.365351.535740.897417.4497
1INR0.01120240.009718160.012025710.01641930.01846850.01079190.209845

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / كيب لاوسي
1 PKR72.89410 LAK
5 PKR364.47050 LAK
10 PKR728.94100 LAK
20 PKR1457.88200 LAK
50 PKR3644.70500 LAK
100 PKR7289.41000 LAK
250 PKR18223.52500 LAK
500 PKR36447.05000 LAK
1000 PKR72894.10000 LAK
2000 PKR145788.20000 LAK
5000 PKR364470.50000 LAK
10000 PKR728941.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Pakistani Rupee
1 LAK0.01372 PKR
5 LAK0.06859 PKR
10 LAK0.13719 PKR
20 LAK0.27437 PKR
50 LAK0.68593 PKR
100 LAK1.37185 PKR
250 LAK3.42963 PKR
500 LAK6.85925 PKR
1000 LAK13.71850 PKR
2000 LAK27.43700 PKR
5000 LAK68.59250 PKR
10000 LAK137.18500 PKR