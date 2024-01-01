Laos kipinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile LAK → PKR çevirin

1.000 lak
13,37 pkr

1.00000 LAK = 0.01337 PKR

10:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.931750.7962731.539051.3537519.007883.04271.34735
1 EUR1.0732510.8545851.651791.4529120.400189.12561.44604
1 GBP1.255851.1701611.932821.7001123.8709104.2891.69207
1 AUD0.649750.6054040.51737910.87959912.350353.9570.875441

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Laos kipinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Pakistan Rupisi
1 LAK0.01337 PKR
5 LAK0.06687 PKR
10 LAK0.13373 PKR
20 LAK0.26746 PKR
50 LAK0.66866 PKR
100 LAK1.33732 PKR
250 LAK3.34330 PKR
500 LAK6.68660 PKR
1000 LAK13.37320 PKR
2000 LAK26.74640 PKR
5000 LAK66.86600 PKR
10000 LAK133.73200 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Laos Kipi
1 PKR74.77650 LAK
5 PKR373.88250 LAK
10 PKR747.76500 LAK
20 PKR1495.53000 LAK
50 PKR3738.82500 LAK
100 PKR7477.65000 LAK
250 PKR18694.12500 LAK
500 PKR37388.25000 LAK
1000 PKR74776.50000 LAK
2000 PKR149553.00000 LAK
5000 PKR373882.50000 LAK
10000 PKR747765.00000 LAK