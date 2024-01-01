500 Laos kipinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile LAK → PKR çevirin

1,000₭ LAK = 0,01266₨ PKR

03:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 LAK → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01270,0127
Düşük0,01270,0126
Ortalama0,01270,0126
Değişim-0.12%0.55%
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1 LAK → PKR istatistikleri

LAK → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0127, en düşük 0,0127 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0127 oldu. LAK → PKR kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

LAK → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0127, en düşük 0,0126 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0126 oldu. LAK → PKR kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7921,5451,40818,1384,4291,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,10988,9881,415
1 GBP1,2631,19911,9521,77922,905106,6671,696
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73654,6550,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Pakistan Rupisi
1 LAK0,01266 PKR
5 LAK0,06329 PKR
10 LAK0,12658 PKR
20 LAK0,25316 PKR
50 LAK0,63291 PKR
100 LAK1,26582 PKR
250 LAK3,16455 PKR
500 LAK6,32910 PKR
1000 LAK12,65820 PKR
2000 LAK25,31640 PKR
5000 LAK63,29100 PKR
10000 LAK126,58200 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Laos Kipi
1 PKR79,00020 LAK
5 PKR395,00100 LAK
10 PKR790,00200 LAK
20 PKR1.580,00400 LAK
50 PKR3.950,01000 LAK
100 PKR7.900,02000 LAK
250 PKR19.750,05000 LAK
500 PKR39.500,10000 LAK
1000 PKR79.000,20000 LAK
2000 PKR158.000,40000 LAK
5000 PKR395.001,00000 LAK
10000 PKR790.002,00000 LAK