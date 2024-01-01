1 Pakistan rupisinden Laos kipine

Reel döviz kuru ile PKR → LAK çevirin

1,000₨ PKR = 78,99₭ LAK

10:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 PKR → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek79,014279,6068
Düşük78,738778,7387
Ortalama78,944179,1492
Değişim0.11%-0.55%
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1 PKR → LAK istatistikleri

PKR → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 79,0142, en düşük 78,7387 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 78,9441 oldu. PKR → LAK kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

PKR → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 79,6068, en düşük 78,7387 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 79,1492 oldu. PKR → LAK kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4150,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,055189,0410,8363,8741,4863,95936,432
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,52414,6351,7784,73743,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Laos Kipi
1 PKR78,99410 LAK
5 PKR394,97050 LAK
10 PKR789,94100 LAK
20 PKR1.579,88200 LAK
50 PKR3.949,70500 LAK
100 PKR7.899,41000 LAK
250 PKR19.748,52500 LAK
500 PKR39.497,05000 LAK
1000 PKR78.994,10000 LAK
2000 PKR157.988,20000 LAK
5000 PKR394.970,50000 LAK
10000 PKR789.941,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Pakistan Rupisi
1 LAK0,01266 PKR
5 LAK0,06330 PKR
10 LAK0,12659 PKR
20 LAK0,25318 PKR
50 LAK0,63296 PKR
100 LAK1,26592 PKR
250 LAK3,16480 PKR
500 LAK6,32960 PKR
1000 LAK12,65920 PKR
2000 LAK25,31840 PKR
5000 LAK63,29600 PKR
10000 LAK126,59200 PKR