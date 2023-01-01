كيب لاوي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل LAK إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٠٫٣٩ hkd

1.00000 LAK = 0.00039 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:50 UTC
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LAK إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436581.661530.9638518.3263
1GBP1.152611.2295102.1961.655831.915111.1109421.1233
1USD0.937450.813339183.121.346751.557630.9035517.1804
1INR0.01127850.009785110.012030810.01620250.01873960.01087040.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار هونغ كونغ
1 LAK0.00039 HKD
5 LAK0.00196 HKD
10 LAK0.00392 HKD
20 LAK0.00784 HKD
50 LAK0.01960 HKD
100 LAK0.03919 HKD
250 LAK0.09798 HKD
500 LAK0.19596 HKD
1000 LAK0.39192 HKD
2000 LAK0.78383 HKD
5000 LAK1.95958 HKD
10000 LAK3.91917 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / كيب لاوسي
100 HKD255156.00000 LAK
200 HKD510312.00000 LAK
300 HKD765468.00000 LAK
500 HKD1275780.00000 LAK
1000 HKD2551560.00000 LAK
2000 HKD5103120.00000 LAK
2500 HKD6378900.00000 LAK
3000 HKD7654680.00000 LAK
4000 HKD10206240.00000 LAK
5000 HKD12757800.00000 LAK
10000 HKD25515600.00000 LAK
20000 HKD51031200.00000 LAK