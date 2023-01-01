كيب لاوي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل LAK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٥٫٥٠ bdt

1.00000 LAK = 0.00550 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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LAK إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436361.660880.9638518.3232
1GBP1.1527411.2296102.2041.655721.914521.1110721.1215
1USD0.937450.813273183.121.346551.557030.9035517.1775
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620010.01873230.01087040.206659

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / Bangladeshi Taka
1 LAK0.00550 BDT
5 LAK0.02750 BDT
10 LAK0.05500 BDT
20 LAK0.11000 BDT
50 LAK0.27499 BDT
100 LAK0.54999 BDT
250 LAK1.37497 BDT
500 LAK2.74993 BDT
1000 LAK5.49987 BDT
2000 LAK10.99974 BDT
5000 LAK27.49935 BDT
10000 LAK54.99870 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / كيب لاوسي
1 BDT181.82200 LAK
5 BDT909.11000 LAK
10 BDT1818.22000 LAK
20 BDT3636.44000 LAK
50 BDT9091.10000 LAK
100 BDT18182.20000 LAK
250 BDT45455.50000 LAK
500 BDT90911.00000 LAK
1000 BDT181822.00000 LAK
2000 BDT363644.00000 LAK
5000 BDT909110.00000 LAK
10000 BDT1818220.00000 LAK