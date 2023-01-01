كيب لاوي إلى تاكا بنغلاديشي
تحويل LAK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كيب لاوي إلى تاكا بنغلاديشي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bangladeshi Taka / كيب لاوسي
|1 BDT
|181.82200 LAK
|5 BDT
|909.11000 LAK
|10 BDT
|1818.22000 LAK
|20 BDT
|3636.44000 LAK
|50 BDT
|9091.10000 LAK
|100 BDT
|18182.20000 LAK
|250 BDT
|45455.50000 LAK
|500 BDT
|90911.00000 LAK
|1000 BDT
|181822.00000 LAK
|2000 BDT
|363644.00000 LAK
|5000 BDT
|909110.00000 LAK
|10000 BDT
|1818220.00000 LAK