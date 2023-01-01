كيب لاوي إلى روبية إندونيسية

تحويل LAK إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٧٧٠٫٤٨ idr

1.00000 LAK = 0.77048 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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LAK إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436581.661530.9638518.3263
1GBP1.152611.2295102.1961.655831.915111.1109421.1233
1USD0.937450.813339183.121.346751.557630.9035517.1804
1INR0.01127850.009785110.012030810.01620250.01873960.01087040.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / الروبية الإندونيسية
1 LAK0.77048 IDR
5 LAK3.85242 IDR
10 LAK7.70484 IDR
20 LAK15.40968 IDR
50 LAK38.52420 IDR
100 LAK77.04840 IDR
250 LAK192.62100 IDR
500 LAK385.24200 IDR
1000 LAK770.48400 IDR
2000 LAK1540.96800 IDR
5000 LAK3852.42000 IDR
10000 LAK7704.84000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / كيب لاوسي
1 IDR1.29789 LAK
5 IDR6.48945 LAK
10 IDR12.97890 LAK
20 IDR25.95780 LAK
50 IDR64.89450 LAK
100 IDR129.78900 LAK
250 IDR324.47250 LAK
500 IDR648.94500 LAK
1000 IDR1297.89000 LAK
2000 IDR2595.78000 LAK
5000 IDR6489.45000 LAK
10000 IDR12978.90000 LAK