كيب لاوي إلى لاري جورجي

تحويل LAK إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٠٫١٣ gel

1.00000 LAK = 0.00013 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:50 UTC
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LAK إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436521.66140.964118.3256
1GBP1.152611.2295102.1961.655771.914961.1112321.1224
1USD0.937450.813339183.121.34671.557510.903817.1797
1INR0.01127850.009785110.012030810.01620190.01873810.01087340.206686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / لاري جورجي
1 LAK0.00013 GEL
5 LAK0.00067 GEL
10 LAK0.00135 GEL
20 LAK0.00269 GEL
50 LAK0.00674 GEL
100 LAK0.01347 GEL
250 LAK0.03368 GEL
500 LAK0.06736 GEL
1000 LAK0.13473 GEL
2000 LAK0.26945 GEL
5000 LAK0.67363 GEL
10000 LAK1.34726 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / كيب لاوسي
1 GEL7422.49000 LAK
5 GEL37112.45000 LAK
10 GEL74224.90000 LAK
20 GEL148449.80000 LAK
50 GEL371124.50000 LAK
100 GEL742249.00000 LAK
250 GEL1855622.50000 LAK
500 GEL3711245.00000 LAK
1000 GEL7422490.00000 LAK
2000 GEL14844980.00000 LAK
5000 GEL37112450.00000 LAK
10000 GEL74224900.00000 LAK