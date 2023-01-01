كيب لاوي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل LAK إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.34 ttd

1.00000 LAK = 0.00034 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:56 UTC
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LAK إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436391.661060.9636518.3183
1GBP1.1527411.22945102.1921.656011.915031.1108421.1191
1USD0.937750.813372183.121.346951.557630.9036517.1777
1INR0.01128170.009785510.012030810.01620490.01873960.01087160.206661

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LAK0.00034 TTD
5 LAK0.00170 TTD
10 LAK0.00340 TTD
20 LAK0.00680 TTD
50 LAK0.01700 TTD
100 LAK0.03399 TTD
250 LAK0.08499 TTD
500 LAK0.16997 TTD
1000 LAK0.33994 TTD
2000 LAK0.67988 TTD
5000 LAK1.69971 TTD
10000 LAK3.39942 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / كيب لاوسي
1 TTD2941.68000 LAK
5 TTD14708.40000 LAK
10 TTD29416.80000 LAK
20 TTD58833.60000 LAK
50 TTD147084.00000 LAK
100 TTD294168.00000 LAK
250 TTD735420.00000 LAK
500 TTD1470840.00000 LAK
1000 TTD2941680.00000 LAK
2000 TTD5883360.00000 LAK
5000 TTD14708400.00000 LAK
10000 TTD29416800.00000 LAK