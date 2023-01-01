كيب لاوي إلى درهم مغربي

تحويل LAK إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.52 mad

1.00000 LAK = 0.00052 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:52 UTC
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LAK إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066788.66411.436791.661530.9640518.3273
1GBP1.1524711.22935102.1841.655871.914881.1110421.1218
1USD0.937450.813438183.121.346951.557630.9037517.1813
1INR0.01127850.009786310.012030810.01620490.01873960.01087280.206705

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / الدرهم المغربي
1 LAK0.00052 MAD
5 LAK0.00258 MAD
10 LAK0.00515 MAD
20 LAK0.01031 MAD
50 LAK0.02577 MAD
100 LAK0.05153 MAD
250 LAK0.12883 MAD
500 LAK0.25766 MAD
1000 LAK0.51531 MAD
2000 LAK1.03063 MAD
5000 LAK2.57657 MAD
10000 LAK5.15314 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / كيب لاوسي
1 MAD1940.56000 LAK
5 MAD9702.80000 LAK
10 MAD19405.60000 LAK
20 MAD38811.20000 LAK
50 MAD97028.00000 LAK
100 MAD194056.00000 LAK
250 MAD485140.00000 LAK
500 MAD970280.00000 LAK
1000 MAD1940560.00000 LAK
2000 MAD3881120.00000 LAK
5000 MAD9702800.00000 LAK
10000 MAD19405600.00000 LAK