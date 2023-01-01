كيب لاوي إلى جنيه جيرزي

تحويل LAK إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.04 jep

1.00000 LAK = 0.00004 JEP

Mid-market exchange rate at 21:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491721.658320.9645518.8267
1 GBP1.1527411.26265105.2231.719481.911511.1118721.7013
1 USD0.91290.791985183.3351.36181.513890.8805517.1871
1 INR0.01095470.009503630.011999810.01634130.01816630.01056640.206241

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / جنيه جيرسي
1 LAK0.00004 JEP
5 LAK0.00019 JEP
10 LAK0.00038 JEP
20 LAK0.00077 JEP
50 LAK0.00191 JEP
100 LAK0.00383 JEP
250 LAK0.00957 JEP
500 LAK0.01913 JEP
1000 LAK0.03827 JEP
2000 LAK0.07654 JEP
5000 LAK0.19134 JEP
10000 LAK0.38268 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / كيب لاوسي
1 JEP26131.30000 LAK
5 JEP130656.50000 LAK
10 JEP261313.00000 LAK
20 JEP522626.00000 LAK
50 JEP1306565.00000 LAK
100 JEP2613130.00000 LAK
250 JEP6532825.00000 LAK
500 JEP13065650.00000 LAK
1000 JEP26131300.00000 LAK
2000 JEP52262600.00000 LAK
5000 JEP130656500.00000 LAK
10000 JEP261313000.00000 LAK