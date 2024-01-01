Laos kipinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LAK → JEP çevirin

1.000 lak
0,04 jep

1.00000 LAK = 0.00004 JEP

10:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.0732589.12421.452911.652040.9480418.3143
1 GBP1.1700811.25575104.2791.699971.932961.1092821.4285
1 USD0.931750.796337183.04141.353751.539290.8833517.0643
1 INR0.01122030.009589640.012042210.01630210.01853640.01063750.205491

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Laos kipinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Jersey poundu
1 LAK0.00004 JEP
5 LAK0.00019 JEP
10 LAK0.00038 JEP
20 LAK0.00076 JEP
50 LAK0.00191 JEP
100 LAK0.00382 JEP
250 LAK0.00954 JEP
500 LAK0.01909 JEP
1000 LAK0.03817 JEP
2000 LAK0.07635 JEP
5000 LAK0.19087 JEP
10000 LAK0.38175 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Laos Kipi
1 JEP26195.40000 LAK
5 JEP130977.00000 LAK
10 JEP261954.00000 LAK
20 JEP523908.00000 LAK
50 JEP1309770.00000 LAK
100 JEP2619540.00000 LAK
250 JEP6548850.00000 LAK
500 JEP13097700.00000 LAK
1000 JEP26195400.00000 LAK
2000 JEP52390800.00000 LAK
5000 JEP130977000.00000 LAK
10000 JEP261954000.00000 LAK