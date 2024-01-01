500 Laos kipinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LAK → JEP çevirin

1,000₭ LAK = 0,00003605£ JEP

02:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 LAK → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim3.19%4.01%
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1 LAK → JEP istatistikleri

LAK → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LAK → JEP kurundaki değişiklik 3.19 değerindeydi.

LAK → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LAK → JEP kurundaki değişiklik 4.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7921,5451,40818,12984,4341,342
1 EUR1,05410,8341,6291,48419,10988,9981,415
1 GBP1,2631,19911,9521,77822,904106,671,696
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73354,6460,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Jersey poundu
1 LAK0,00004 JEP
5 LAK0,00018 JEP
10 LAK0,00036 JEP
20 LAK0,00072 JEP
50 LAK0,00180 JEP
100 LAK0,00360 JEP
250 LAK0,00901 JEP
500 LAK0,01802 JEP
1000 LAK0,03605 JEP
2000 LAK0,07210 JEP
5000 LAK0,18024 JEP
10000 LAK0,36048 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Laos Kipi
1 JEP27.740,80000 LAK
5 JEP138.704,00000 LAK
10 JEP277.408,00000 LAK
20 JEP554.816,00000 LAK
50 JEP1.387.040,00000 LAK
100 JEP2.774.080,00000 LAK
250 JEP6.935.200,00000 LAK
500 JEP13.870.400,00000 LAK
1000 JEP27.740.800,00000 LAK
2000 JEP55.481.600,00000 LAK
5000 JEP138.704.000,00000 LAK
10000 JEP277.408.000,00000 LAK