كيب لاوي إلى دونغ فيتنامي

تحويل LAK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
1219 vnd

1.00000 LAK = 1.21899 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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LAK إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.6351.436531.661240.963818.3168
1GBP1.152811.22925102.1751.655981.915021.1110721.115
1USD0.937750.813504183.121.347151.557880.9038517.1771
1INR0.01128220.009787110.012030810.01620730.01874250.0108740.206654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / Vietnamese Dong
1 LAK1.21899 VND
5 LAK6.09495 VND
10 LAK12.18990 VND
20 LAK24.37980 VND
50 LAK60.94950 VND
100 LAK121.89900 VND
250 LAK304.74750 VND
500 LAK609.49500 VND
1000 LAK1218.99000 VND
2000 LAK2437.98000 VND
5000 LAK6094.95000 VND
10000 LAK12189.90000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / كيب لاوسي
1 VND0.82035 LAK
5 VND4.10175 LAK
10 VND8.20349 LAK
20 VND16.40698 LAK
50 VND41.01745 LAK
100 VND82.03490 LAK
250 VND205.08725 LAK
500 VND410.17450 LAK
1000 VND820.34900 LAK
2000 VND1640.69800 LAK
5000 VND4101.74500 LAK
10000 VND8203.49000 LAK