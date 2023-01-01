كيب لاوي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل LAK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
١٫٨٣ uah

1.00000 LAK = 0.00183 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

LAK إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 UAH
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.6351.436531.661240.963818.3168
1GBP1.152811.22925102.1751.655981.915021.1110721.115
1USD0.937750.813504183.121.347151.557880.9038517.1771
1INR0.01128220.009787110.012030810.01620730.01874250.0108740.206654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كيب لاوسي / هريفنيا الأوكرانية
1 LAK0.00183 UAH
5 LAK0.00916 UAH
10 LAK0.01833 UAH
20 LAK0.03665 UAH
50 LAK0.09163 UAH
100 LAK0.18326 UAH
250 LAK0.45814 UAH
500 LAK0.91628 UAH
1000 LAK1.83255 UAH
2000 LAK3.66510 UAH
5000 LAK9.16275 UAH
10000 LAK18.32550 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / كيب لاوسي
1 UAH545.68700 LAK
5 UAH2728.43500 LAK
10 UAH5456.87000 LAK
20 UAH10913.74000 LAK
50 UAH27284.35000 LAK
100 UAH54568.70000 LAK
250 UAH136421.75000 LAK
500 UAH272843.50000 LAK
1000 UAH545687.00000 LAK
2000 UAH1091374.00000 LAK
5000 UAH2728435.00000 LAK
10000 UAH5456870.00000 LAK