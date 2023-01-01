كيب لاوي إلى درهم إماراتي

تحويل LAK إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.18 aed

1.00000 LAK = 0.00018 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 18:43 UTC
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LAK إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43651.661040.96418.3288
1GBP1.152611.2297102.2131.655851.914671.1111121.1276
1USD0.93740.813206183.121.346551.557030.9035517.1811
1INR0.01127750.009783520.012030810.01620010.01873230.01087040.206702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

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LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 LAK0.00018 AED
5 LAK0.00092 AED
10 LAK0.00184 AED
20 LAK0.00368 AED
50 LAK0.00920 AED
100 LAK0.01841 AED
250 LAK0.04601 AED
500 LAK0.09203 AED
1000 LAK0.18406 AED
2000 LAK0.36812 AED
5000 LAK0.92030 AED
10000 LAK1.84059 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / كيب لاوسي
1 AED5433.04000 LAK
5 AED27165.20000 LAK
10 AED54330.40000 LAK
20 AED108660.80000 LAK
50 AED271652.00000 LAK
100 AED543304.00000 LAK
250 AED1358260.00000 LAK
500 AED2716520.00000 LAK
1000 AED5433040.00000 LAK
2000 AED10866080.00000 LAK
5000 AED27165200.00000 LAK
10000 AED54330400.00000 LAK