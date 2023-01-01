كولون كوستاريكي إلى روبية سريلانكي

تحويل CRC إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
606.56 lkr

1.00000 CRC = 0.60656 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0656588.58661.437991.662480.964818.1954
1GBP1.1550711.23095102.3281.661041.920361.1144121.0179
1USD0.93840.812381183.12921.34941.560060.905417.0745
1INR0.01128840.009772510.012029510.01623260.01876670.01089150.205397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / روبية سريلانكية
1 CRC0.60656 LKR
5 CRC3.03279 LKR
10 CRC6.06557 LKR
20 CRC12.13114 LKR
50 CRC30.32785 LKR
100 CRC60.65570 LKR
250 CRC151.63925 LKR
500 CRC303.27850 LKR
1000 CRC606.55700 LKR
2000 CRC1213.11400 LKR
5000 CRC3032.78500 LKR
10000 CRC6065.57000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / كوستاريكا كولوين
1 LKR1.64865 CRC
5 LKR8.24325 CRC
10 LKR16.48650 CRC
20 LKR32.97300 CRC
50 LKR82.43250 CRC
100 LKR164.86500 CRC
250 LKR412.16250 CRC
500 LKR824.32500 CRC
1000 LKR1648.65000 CRC
2000 LKR3297.30000 CRC
5000 LKR8243.25000 CRC
10000 LKR16486.50000 CRC