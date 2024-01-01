Kosta Rika kolonundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile CRC → LKR çevirin

1.000 crc
593,57 lkr

1,000 CRC = 0,5936 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Sri Lanka Rupisi
1 CRC0,59357 LKR
5 CRC2,96783 LKR
10 CRC5,93566 LKR
20 CRC11,87132 LKR
50 CRC29,67830 LKR
100 CRC59,35660 LKR
250 CRC148,39150 LKR
500 CRC296,78300 LKR
1000 CRC593,56600 LKR
2000 CRC1.187,13200 LKR
5000 CRC2.967,83000 LKR
10000 CRC5.935,66000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 LKR1,68473 CRC
5 LKR8,42365 CRC
10 LKR16,84730 CRC
20 LKR33,69460 CRC
50 LKR84,23650 CRC
100 LKR168,47300 CRC
250 LKR421,18250 CRC
500 LKR842,36500 CRC
1000 LKR1.684,73000 CRC
2000 LKR3.369,46000 CRC
5000 LKR8.423,65000 CRC
10000 LKR16.847,30000 CRC