2.000 Sri Lanka rupisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile LKR → CRC çevirin

2.000 lkr
3.465,28 crc

1,000Sr LKR = 1,733₡ CRC

05:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,75561,7557
Düşük1,72191,6885
Ortalama1,73961,7284
Değişim0.08%1.33%
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1 LKR → CRC istatistikleri

LKR → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7556, en düşük 1,7219 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7396 oldu. LKR → CRC kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

LKR → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7557, en düşük 1,6885 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7284 oldu. LKR → CRC kurundaki değişiklik 1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7141,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6251,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5551,9681,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 LKR1,73264 CRC
5 LKR8,66320 CRC
10 LKR17,32640 CRC
20 LKR34,65280 CRC
50 LKR86,63200 CRC
100 LKR173,26400 CRC
250 LKR433,16000 CRC
500 LKR866,32000 CRC
1000 LKR1.732,64000 CRC
2000 LKR3.465,28000 CRC
5000 LKR8.663,20000 CRC
10000 LKR17.326,40000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Sri Lanka Rupisi
1 CRC0,57715 LKR
5 CRC2,88577 LKR
10 CRC5,77153 LKR
20 CRC11,54306 LKR
50 CRC28,85765 LKR
100 CRC57,71530 LKR
250 CRC144,28825 LKR
500 CRC288,57650 LKR
1000 CRC577,15300 LKR
2000 CRC1.154,30600 LKR
5000 CRC2.885,76500 LKR
10000 CRC5.771,53000 LKR