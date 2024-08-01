Sri Lanka rupisinden Kosta Rika kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Sri Lanka rupisinden Kosta Rika kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Kosta Rika kolonuna (CRC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - CRC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sri Lanka rupisi → Kosta Rika kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Sri Lanka rupisi Kosta Rika kolonuna döviz kuru şu anda 1,733, dünden bu yana %-0.234 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.097 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Kosta Rika kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 1,747 (30-07-2024) ile en düşük değeri 1,733 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.407 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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