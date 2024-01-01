ألف بيزو كولومبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل COP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cop
5.66 czk

$1.000 COP = Kč0.005662 CZK

Mid-market exchange rate at 11:48
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COP إلى CZK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7841.5161.32557.29418.23
1 EUR1.09211.4990.8561.6551.44762.57319.91
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.73913.281
1 GBP1.2761.1691.75211.9341.69173.11823.265

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 COP٠٫٠٠٥٦٦ CZK
5 COP٠٫٠٢٨٣١ CZK
10 COP٠٫٠٥٦٦٢ CZK
20 COP٠٫١١٣٢٣ CZK
50 COP٠٫٢٨٣٠٨ CZK
100 COP٠٫٥٦٦١٧ CZK
250 COP١٫٤١٥٤٢ CZK
500 COP٢٫٨٣٠٨٤ CZK
1000 COP٥٫٦٦١٦٨ CZK
2000 COP١١٫٣٢٣٣٦ CZK
5000 COP٢٨٫٣٠٨٤٠ CZK
10000 COP٥٦٫٦١٦٨٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / البيزو الكولومبي
1 CZK١٧٦٫٦٢٦٠٠ COP
5 CZK٨٨٣٫١٣٠٠٠ COP
10 CZK١٬٧٦٦٫٢٦٠٠٠ COP
20 CZK٣٬٥٣٢٫٥٢٠٠٠ COP
50 CZK٨٬٨٣١٫٣٠٠٠٠ COP
100 CZK١٧٬٦٦٢٫٦٠٠٠٠ COP
250 CZK٤٤٬١٥٦٫٥٠٠٠٠ COP
500 CZK٨٨٬٣١٣٫٠٠٠٠٠ COP
1000 CZK١٧٦٬٦٢٦٫٠٠٠٠٠ COP
2000 CZK٣٥٣٬٢٥٢٫٠٠٠٠٠ COP
5000 CZK٨٨٣٬١٣٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 CZK١٬٧٦٦٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ COP