10 آلاف دولار كندي إلى ليو روماني

تحويل CAD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cad
33,920 ron

C$1.000 CAD = L3.392 RON

Mid-market exchange rate at 11:09
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4720.9320.79279.321.5047.2658.783
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07389.57410.848299.7381.6147.7963.08
1 GBP1.266105.6881.181353.6611.9049.19274.428

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Romanian Leu
1 CAD٣٫٣٩٢٠٠ RON
5 CAD١٦٫٩٦٠٠٠ RON
10 CAD٣٣٫٩٢٠٠٠ RON
20 CAD٦٧٫٨٤٠٠٠ RON
50 CAD١٦٩٫٦٠٠٠٠ RON
100 CAD٣٣٩٫٢٠٠٠٠ RON
250 CAD٨٤٨٫٠٠٠٠٠ RON
500 CAD١٬٦٩٦٫٠٠٠٠٠ RON
1000 CAD٣٬٣٩٢٫٠٠٠٠٠ RON
2000 CAD٦٬٧٨٤٫٠٠٠٠٠ RON
5000 CAD١٦٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ RON
10000 CAD٣٣٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار كندي
1 RON٠٫٢٩٤٨١ CAD
5 RON١٫٤٧٤٠٦ CAD
10 RON٢٫٩٤٨١٢ CAD
20 RON٥٫٨٩٦٢٤ CAD
50 RON١٤٫٧٤٠٦٠ CAD
100 RON٢٩٫٤٨١٢٠ CAD
250 RON٧٣٫٧٠٣٠٠ CAD
500 RON١٤٧٫٤٠٦٠٠ CAD
1000 RON٢٩٤٫٨١٢٠٠ CAD
2000 RON٥٨٩٫٦٢٤٠٠ CAD
5000 RON١٬٤٧٤٫٠٦٠٠٠ CAD
10000 RON٢٬٩٤٨٫١٢٠٠٠ CAD