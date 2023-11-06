5000 ليو روماني إلى دولار كندي

تحويل RON إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
١٬٤٧٥٫٦١ cad

1.00000 RON = 0.29512 CAD

Mid-market exchange rate at 13:50
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.365951.538580.8073311.35010.89883.229
1EUR1.073711.466621.651970.86681.44960.964289.363
1CAD0.7320910.6818411.126380.591040.9883960.65741860.9312
1AUD0.649950.6053370.88779910.5247240.8774970.58365554.0947

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار كندي
1 RON0.29512 CAD
5 RON1.47561 CAD
10 RON2.95121 CAD
20 RON5.90242 CAD
50 RON14.75605 CAD
100 RON29.51210 CAD
250 RON73.78025 CAD
500 RON147.56050 CAD
1000 RON295.12100 CAD
2000 RON590.24200 CAD
5000 RON1475.60500 CAD
10000 RON2951.21000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Romanian Leu
1 CAD3.38844 RON
5 CAD16.94220 RON
10 CAD33.88440 RON
20 CAD67.76880 RON
50 CAD169.42200 RON
100 CAD338.84400 RON
250 CAD847.11000 RON
500 CAD1694.22000 RON
1000 CAD3388.44000 RON
2000 CAD6776.88000 RON
5000 CAD16942.20000 RON
10000 CAD33884.40000 RON