100 ليو روماني إلى دولار كندي

تحويل RON إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ron
٢٩٫٥٢ cad

1.00000 RON = 0.29516 CAD

Mid-market exchange rate at 13:48
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.365851.538460.8071031.350250.89883.2321
1EUR1.073911.466791.652150.86671.450030.964489.383
1CAD0.7321450.68176311.126380.5909160.9885790.65746660.938
1AUD0.650.6052710.88780310.5246170.8776630.583754.1009

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار كندي
1 RON0.29516 CAD
5 RON1.47582 CAD
10 RON2.95164 CAD
20 RON5.90328 CAD
50 RON14.75820 CAD
100 RON29.51640 CAD
250 RON73.79100 CAD
500 RON147.58200 CAD
1000 RON295.16400 CAD
2000 RON590.32800 CAD
5000 RON1475.82000 CAD
10000 RON2951.64000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Romanian Leu
1 CAD3.38794 RON
5 CAD16.93970 RON
10 CAD33.87940 RON
20 CAD67.75880 RON
50 CAD169.39700 RON
100 CAD338.79400 RON
250 CAD846.98500 RON
500 CAD1693.97000 RON
1000 CAD3387.94000 RON
2000 CAD6775.88000 RON
5000 CAD16939.70000 RON
10000 CAD33879.40000 RON